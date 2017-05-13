Федор Бондарчук рассказал о своей «особенной» дочери Варе: «Не скрываю, я ее очень балую»

13.05.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

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Федор Бондарчук рассказал о своей "особенной" дочери Варе: "Не скрываю, я ее очень балую"

Недавно Федор Бондарчук отпраздновал свой 50-й день рождения. В честь этого был снят документальный фильм "Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь и сейчас", в котором режиссер рассказал о своей жизни, сообщает "Российский Диалог". Известно, что младшая дочь Федора и Светланы Бондарчук родилась с особенностями развития. На данный момент 16-летняя девочка живет за границей в специальном учреждении, однако родители находят время, чтобы с ней увидеться. Федор отметил, что встречи с дочерью придают ему сил, так как его дочь является особенным человеком, в присутствии которого всегда становится лучше. "Когда устаю, я прихожу к Варе - и все складывается. Она светлый человек", - высказался режиссер.  Также он отметил, что его дочь обожает подарки, поэтому он всегда привозит ей много красивых вещей. Больше всего девочка обожает пионы, поэтому Федор всегда берет с собой букет. Также девочка, по всей видимости, любит читать, ведь Бондарчук признался, что она цитирует множество стихов наизусть. "Не скрываю, я ее очень балую", - подытожил Федор в разговоре с журналистами. Напомним, ранее стало известно, что Федор Бондарчук и его экс-супруга Светлана поддерживают общение после развода.

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