Масштабную кибератаку авторитетный эксперт из США назвал детскими шалостями

Известный эксперт из США в области компьютерной безопасности Ори Эйсен, возглавляющий фирму \"Трусона\", предрек новые кибератаки по всему миру, об этом информирует rsute.ru. Причем, по мнению Эйсена, новая угроза значительно масштабнее и глубже, передает агентство Associated Press (AP).

Авторитетный американский эксперт Ори Эйсен заявил, что в мире могут произойти более опасные и масштабные кибератаки. Специалист подчеркнул, что недавние атаки хакеров можно назвать детскими шалостями, а действительно серьезных случаев пока не было.

\"То, что произошло, можно назвать детскими шалостями. До действительно серьезных последствий пока еще не дошло\", — отметил эксперт, за плечами которого более 15 лет работы в области информационных технологий.

Эйсен заметил, что кибератаке могут подвергнуться атомные электростанции, плотины и мосты.

\"Что будет, если кибератаке подвергнутся 10 атомных электростанций и если выйдет из строя целая электроэнергетическая система? А что произойдет, если это будет плотина или мост?\" — зловеще пророчит Эйсен.

Как отмечает ТАСС, эксперта беспокоит заражение пространства Интернета самыми разнообразными вирусами и \"червями\". Если не начать кардинальное преобразование глобальной сети прямо сейчас, то в будущем подобная безответственность обязательно аукнется.

Он отметил, что если сегодня были атакованы тысячи компьютеров, то хакерам ничто не мешает завтра сделать то же самое с миллионами устройств.

\"Сегодня это произошло с 10 тысячами компьютеров. Нет препятствий, мешающих сделать то же самое завтра со 100 миллионами компьютеров\", — добавил специалист.

Мы напомним, что в минувшую пятницу хакеры устроили массированную атаку на компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено, по меньшей мере, 45 тысяч электронных взломов. Наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России.

Цифровые злоумышленники использовали для вскрытия систем вирус-шифровальщик WannaCry (\"Хочется плакать\") — шпионское программное обеспечение, позаимствованное у Агентства национальной безопасности США.

За расшифровку данных хакеры требовали 600 долларов в широко распространенной криптовалюте биткоин.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







