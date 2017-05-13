«Налог на бездетность напоминает квантовые флуктуации»

Введение налога на бездетность нереально в условиях колоссального расслоения общества по уровню жизни, считает председатель Совета Центра «Трезвый город», член Комитета солидарных действий Новосибирской области Сергей Крупенько.

Комментируя информацию о том, что президенту РФ Владимиру Путину направлен проект концепции федерального закона, предусматривающего налог на малодетность, Крупенько в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что «это вызовет недовольство населения, поэтому власть, очевидно, на этот шаг не пойдет».

«Проще увеличивать долю расходов на поддержку многодетных семей из бюджета, что уже делается и сейчас. Причем, для России, с точки зрения преодоления демографической катастрофы, сейчас актуален вопрос не роста семей с большим числом детей (больше трех), а становления нормы семьи с тремя детьми. Если же говорить о демографическом прорыве («русском миллиарде»), то это возможно только в условиях отказа от положения, когда в обществе главенствующими являются интересы бизнеса, капитала, наживы. Постоянно говорится о доступности жилья, а приобретение квартиры загоняет людей в долговую кабалу. Говорится о доступной медицине, а медицина сегодня все больше превращается в способ опустошения кошельков граждан. Говорится о необходимости сохранения «зеленых зон» для комфортного проживания в городах, а эти зоны неуклонно сокращаются из-за точечной застройки. Говорится о необходимости снижения смертности населения, а Россия по-прежнему заливается миллионами декалитров спиртного, прежде всего, в угоду алкогольному бизнесу», — отмечает Сергей Крупенько.

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сказал, что когда читает новости о подобных «инициативах», ему «это почему-то напоминает так называемые квантовые флуктуации, когда в вакууме возникают некие виртуальные частицы, которые потом так же в бесследно и исчезают».

«Только в отличие от виртуальных частиц, к моему сожалению, волны от виртуальных законопроектов расходятся порой нешуточные. Если же говорить по существу, то идея, что граждане задолжали своему государству, безусловно, с точки зрения чиновников, перспективная, однако, в части практической реализации имеет свои пределы. Вот, например, попытка ввести налог на тунеядство в Белоруссии привело к массовым протестам, и не хотелось бы, чтобы эксперименты с нашим законодательством привели к подобным результатам в России», — высказал свое мнение новосибирский общественный активист.

Вторым негативным фактором такого предложения, по мнению Ростислава Антонова, является то, что проблемы одной части населения предлагается решить за счет другой части населения.

«А потому воплощение её в жизнь неизбежно приведет к обострению конфликтов внутри социума. Куда более правильной является применяемая в настоящий момент практика налоговых вычетов, когда многодетные освобождаются от уплаты части налогов с заработной платы, полагаю, что если государству вдруг захочется усилить меры социальной поддержки для многодетных семей, то двигаться нужно именно в этом направлении, вплоть до полного освобождения от налогов и налоговых каникул для семейного бизнеса», — считает Антонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту проект концепции федерального закона, предусматривающего налог на малодетность.

В проекте, помимо налога на малодетность, предусмотрены и меры, поощряющие многодетные семьи. Комментируя проект, Юрий Крупнов сообщил о намерении повысить статус многодетных семей, что в свою очередь коренным образом изменит демографическую ситуацию в РФ к 2030 году.

Предложение ввести в России налог на бездетность уже осудили многие, в том числе член Совфеда Елена Мизулина.

«Любые инициативы о введении налога на малодетность, на бездетность представляются мне ошибочными и вредными», — отметила сенатор.

В свою очередь, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают об инициативе по введению налога на малодетность для российских граждан.

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