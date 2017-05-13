Победитель Евровидения-2017: букмекеры назвали имя

13.05.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Победитель Евровидения-2017: букмекеры назвали имя

Итак, до финала песенного конкурса Евровидение-2017 остаются считанные часы: в 22-00 по киевскому времени молодые исполнители из разных стран начнут свои выступления, надеясь на победу. Тем временем, букмекеры уже назвали имя фаворита: по мнению именитой британской компании William Hill победу одержит португалец Сальвадор Собрал с проникновенной композицией Amar pelos dois.

Сальвадор Собрал

Что же, этот парень действительно потрясающий — откровенно говоря, нам он тоже очень нравится!

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 11 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Победитель Евровидения-2017: букмекеры назвали имя"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
63, за 0,288