Победитель Евровидения-2017: букмекеры назвали имя

Итак, до финала песенного конкурса Евровидение-2017 остаются считанные часы: в 22-00 по киевскому времени молодые исполнители из разных стран начнут свои выступления, надеясь на победу. Тем временем, букмекеры уже назвали имя фаворита: по мнению именитой британской компании William Hill победу одержит португалец Сальвадор Собрал с проникновенной композицией Amar pelos dois.

Сальвадор Собрал

Что же, этот парень действительно потрясающий — откровенно говоря, нам он тоже очень нравится!

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