Процессоры Intel Skylake-X получат имена Core i9-7920X, Core i9-7900X, Core i9-7820X и Core i9-7800X
Процессоры Intel Skylake-X получат имена Core i9-7920X, Core i9-7900X, Core i9-7820X и Core i9-7800X
О платформе Intel Basin Falls, которая будет включать процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X, мы упоминали немало, хотя подробности в основном касались общих положений. Так, недавно стало известно, что анонс этой платформы ожидается 12 июня.
Также подтвердилась информация о том, что CPU Kaby Lake-X всё-таки получат двухканальный контроллер оперативной памяти, так что не совсем ясно, зачем они вообще нужны, учитывая сходные с настольными процессорами параметры.
Теперь же в Сети появились характеристики и названия четырёх процессоров Skylake-X. Самое интересное то, что эти CPU откроют совершенно новое семейство: Core i9. Теперь разделение в линейках Intel будет более логичным. Итак, параметры всех шести известных на данный момент CPU для Basin Falls сведены в таблицу ниже.
Модель
Кол-во ядер/потоков
Частота, ГГц
Объём кэш-памяти L3, МБ
Кол-во линий PCIe
TDP, Вт
Core i7-7640K
4/4
4,0-4,2
6
16
112
Core i7-7740K
4/8
4,3-4,5
8
16
112
Core i9-7800X
6/12
3,5-4,0
8,25
28
140
Core i9-7820X
8/16
3,6-4,5
11
28
140
Core i9-7900X
10/20
3,3-4,5
13,75
44
160
Core i9-7920X
12/24
?
16,5
44
160
Во-первых, отметим, что младший CPU в линейке Kaby Lake-X относится к семейству Core i7, а не Core i5, как считалось ранее, несмотря на отсутствие поддержки Hyper-Threading. Во-вторых, в Сети даже есть результаты тестирования старших моделей Skylake-X. Сравнение с Ryzen можно увидеть на скриншотах ниже.
Еще из этой рубрики: