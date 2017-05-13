Процессоры Intel Skylake-X получат имена Core i9-7920X, Core i9-7900X, Core i9-7820X и Core i9-7800X

Процессоры Intel Skylake-X получат имена Core i9-7920X, Core i9-7900X, Core i9-7820X и Core i9-7800X

О платформе Intel Basin Falls, которая будет включать процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X, мы упоминали немало, хотя подробности в основном касались общих положений. Так, недавно стало известно, что анонс этой платформы ожидается 12 июня.

Также подтвердилась информация о том, что CPU Kaby Lake-X всё-таки получат двухканальный контроллер оперативной памяти, так что не совсем ясно, зачем они вообще нужны, учитывая сходные с настольными процессорами параметры.

Теперь же в Сети появились характеристики и названия четырёх процессоров Skylake-X. Самое интересное то, что эти CPU откроют совершенно новое семейство: Core i9. Теперь разделение в линейках Intel будет более логичным. Итак, параметры всех шести известных на данный момент CPU для Basin Falls сведены в таблицу ниже.

Модель

Кол-во ядер/потоков

Частота, ГГц

Объём кэш-памяти L3, МБ

Кол-во линий PCIe

TDP, Вт

Core i7-7640K

4/4

4,0-4,2

6

16

112

Core i7-7740K

4/8

4,3-4,5

8

16

112

Core i9-7800X

6/12

3,5-4,0

8,25

28

140

Core i9-7820X

8/16

3,6-4,5

11

28

140

Core i9-7900X

10/20

3,3-4,5

13,75

44

160

Core i9-7920X

12/24

?

16,5

44

160

Во-первых, отметим, что младший CPU в линейке Kaby Lake-X относится к семейству Core i7, а не Core i5, как считалось ранее, несмотря на отсутствие поддержки Hyper-Threading. Во-вторых, в Сети даже есть результаты тестирования старших моделей Skylake-X. Сравнение с Ryzen можно увидеть на скриншотах ниже.

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