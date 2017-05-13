Русские вас не простят: Кедми раскрыл, что Киеву нужно сделать для выживания

Известный политолог, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в интервью информагентству «Ледокол» заявил, что экономика Украины не сможет существовать без России, а власти Киева лишь усугубляют положение.

Яков Кедми считает, что Россия эффективно перестроила все экономические процессы, чтобы добиться независимости от Украины, а вот Киев не способен предпринять меры для развития отраслей экономики.

Россия выстроила свою экономику так, что фактически уже не зависит от Украины. А вот Киев своими политическими решениями поставил страну в такое положение, при котором экономики и вовсе нет. В нынешней ситуации никто на Украине не может построить промышленную экономику. Для этого нет ни средств, ни возможностей, поскольку условия, который ставит Киев, не позволяют этого сделать.

Политолог считает, что восстановление украинской экономики возможно только при восстановлении связей с Россией.

Сейчас в украинском обществе существует одна мысль: «Запад нас кинул, а русские не простят». Экономическое возрождение Украины возможно только при восстановлении связей с Россией. На политические структуры, которые сейчас находятся в государстве, надежды у населения нет. Они не способны этого сделать. Поэтому противоречия в обществе о восстановлении отношений с РФ будут всегда. Несомненно, процессы возрождения экономики должны будут пройти только через ломку власти.

В заключение Кедми добавил, что Россия сегодня готова к тому, чтобы ее экономика существовала без Украины. Также как и без Прибалтики. Обошли Киев. А вот экономика Украины без российского государства жить не сможет.

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