Стивену Сигалу запретили въезд на Украину: реакция актера

Службы безопасности Украины закрыли въезд в страну для американского актера Стивена Сигала. Запрет будет действовать в течение пяти лет. Одна из называемых в СМИ причин – въезд Стивена Сигала в Крым в 2014 году для участия в байкерском шоу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя актера, Стивен уже поставлен в известность и отреагировал на новость. Причем, сделал это с юмором.

Кроме черного пояса, у меня теперь есть еще и черный список,

– подытожил актер.

Стивен Сигал

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