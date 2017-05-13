Яна Перчаткина Белорецк найдена: последние новости // 14.05.2017

В сети массово ширятся сообщения о том, что Яна Перчаткина, пропавшая девочка в городе Белорецк, найдена. Причем, некоторые издания подают информацию, что ее обнаружили мертвой, а другие пишут, что девочка жива. Однако все это неправда. 9-летнюю школьницу до сих пор не нашли, поиски продолжаются. 9-летняя Яна Перчаткина исчезла еще 3 мая нынешнего года. Девочка вышла из дома и направилась в школу, но туда так и не дошла. Дело было утром, но тревогу забили только вечером.

Родители полагали, что дочь весь день в школе, а в учебном учреждении, наоборот, были уверены, что ученица осталась дома. Заявление к правоохранителям попало только вечером 3 мая. С тех пор и ведутся поиски девочки. К ним подключились волонтеры. Причем, не только местные, но и приезжие. Они прочесали реку, гору, лесные массивы, пустыри, но увы - никаких следов девочки. Тем временем родные обратились за помощью к экстрасенсам, однако люди с неординарными способностями говорят о том, что ее уже нет в живых, а мать и отчим в это верить отказываются.

Яна Перчаткина из Белорецка найдена: последние новости онлайн Семья девочки обращалась за помощью к экстрасенсам московского центра правовой и психологической помощи при экстремальных ситуациях Михаила Виноградова. Консультация была платная, за нее родители Яны заплатили около 13 тысяч рублей.

Представитель центра назвал координаты места, где может находиться тело Яны, сообщив, что девочка, по всей видимости, мертва. По словам мамы Яны, указанное экстрасенсами место они тщательно обследовали, но так и не нашли никаких следов. «Если верить экстрасенсам, можно сойти с ума.

Одни говорили, что Яночку изнасиловали, держат в притоне, другие говорили, что ее убили. Мы очень ждем любых новостей и все равно не теряем надежду увидеть нашу девочку живой», - рассказали они. Поиски Яны продолжаются. Мы следим за развитием событий.

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