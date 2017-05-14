Макрон вступил в должность президента Франции

14.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Победивший на выборах во Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже провозглашен президентом страны, Франсуа Олланд сложил с себя полномочия.

В ходе церемонии инаугурации глава конституционного совета Франции Лоран Фабиус заявил: «Вы вступаете в должность и становитесь восьмым президентом Французской Республики», - передает ТАСС.

После переговоров, которые продлились вдвое дольше запланированного, предшественник Макрона на посту президента Франсуа Олланд покинул резиденцию главы государства, передает РИА «Новости».

  Напомним, церемония проходит в Елисейском дворце. В понедельник будет объявлен новый премьер Франции, во вторник - назначено новое правительство.

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