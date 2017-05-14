Минобороны дало оценку запуску северокорейской ракеты

Пуск баллистической ракеты КНДР не представлял никакой опасности для России, сообщает российское Минобороны. В российском военном ведомстве уточнили, что ракета КНДР упала в 500 км от территории России. Ранее телеканал CNN заявлял, что ракета упала в 60 милях от Владивостока.

Указывается, что средства системы предупреждения о ракетном нападении отслеживали «баллистическую цель» в течение 23 минут, пока та не упала в Японском море, на расстоянии приблизительно 500 километров от территории России, передает РИА «Новости».

При этом CNN со ссылкой на американских чиновников утверждал, что ракета якобы упала в 60 милях (96,5 км) от Владивостока.А пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявлял, что Россия вряд ли может быть рада последним действиям КНДР, так как северокорейская ракета упала ближе к российским берегам, чем к Японии.

Минобороны России сообщило, что пуск ракеты был зафиксирован около 23.30 мск, ракета была запущена в направлении от границы России и двигалась на значительном удалении.

«Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и дежурные силы ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме», - заявило Минобороны.

В воскресенье власти КНДР произвели на западе страны новый запуск ракеты.

Она пролетела порядка 400 километров и упала в море, не долетев до японской экономической зоны. Новый ракетный пуск осудили в Японии и Южной Корее.

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