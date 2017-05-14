Жительница Хакасии пропила телефон, а потом заявила, что мобильник украл бывший сожитель

19-летнюю девушку обвиняют в ложном доносе. Изначально жительницы Черногорска выступала как потерпевшая, но полицейские выяснили все детали преступления.

В дежурную часть полиции Черногорска с заявлением о хищении сотового телефона стоимостью 5 тысяч рублей обратилась 19-летняя местная жительница. девушка уверяла правоохранителей, что мобильник украден и сделал это, скорее всего, бывший сожитель.

Полицейские же установили, что на самом деле "потерпевшая" употребляла горячительные напитки в компании сожителя и общих приятелей. Когда деньги закончились, собутыльники коллективно решили сдать в ломбард сотовый телефон девушки. Бывший возлюбленный, при всех участниках застолья дал слово, что выкупит мобильник. Компания сдала телефон, продолжила выпивать. Однако обещание своё мужчина не сдержал, тогда-то сожительница и решила обвинить его в воровстве.

Когда выяснились все детали произошедшего, "потерпевшая" автоматически превратилась в обвиняемую. Уголовное дело по статье "Донос" расследовано и передано в суд.

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