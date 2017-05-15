Альберт Демченко: «Ставьте высокие цели»

На минувшей неделе в министерстве спорта Хакасии начальник Центрального спортивного клуба армии Михаил Барышев, фехтовальщица Анна Сивкова, лучница Альбина Логинова и саночник Альберт Демченко рассказали тренерам республики и юным спортсменам о том, как добиться успеха.

Открывая встречу, руководитель администрации главы Хакасии Валерий Денщиков отметил, что за два года работы школы ЦСКА в Хакасии нашим ребятам удалось добиться успехов в разных видах спорта: например, лёгкой атлетике, настольном теннисе или кикбоксинге...

Гости республики, в свою очередь, оценили работу властей республики по развитию сети спортивных объектов, поощрению спортсменов стипендиями и премиями главы Хакасии.

— Сегодня мы проинспектировали спортивные объекты на территории военного городка в Абакане, — рассказал Михаил Барышев. — Крытый ледовый каток и бассейн готовы принять воспитанников школы ЦСКА, в ближайшее время тренерский состав клуба начнёт набор в группы по фигурному катанию и плаванию. Но уже сегодня Хакасию по праву можно назвать территорией спорта.

Выдающиеся спортсмены посоветовали начинающим ставить перед собой высокие цели, чтобы добиться успехов.

— Наш тренер всегда спрашивала: «Кем вы хотите стать?» — поделился историей из жизни трёхкратный вице-чемпион Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко. — Её не удовлетворяли ответы, когда говорили о желании стать мастером спорта. Тренер считала, что добиться успехов может лишь тот, кто ставит перед собой цель стать лучшим на Олимпийских играх. Поэтому и я всем советую думать о долгосрочных перспективах, стремиться достичь желаемого, несмотря на боль в мышцах, поражения на соревнованиях и технические неудачи.

В том, что в последнее время представители нашей республики показывают хорошие результаты на соревнованиях всероссийского и европейского уровней, играют роль и упорство, и выдержка спортсменов, и системные тренировки под руководством хороших наставников. Но ведь и встречи с чемпионами, прославляющими Россию на весь мир, стимулируют хакасских ребят идти к победам. Очевидно, что и нынешнее общение с олимпийцами, представляющими ЦСКА, Анной Савковой, Альбертом Демченко и Альбиной Логиновой вдохновили спортсменов и тренеров Хакасии. Они дали ребятам и их наставникам много дельных советов. Михаил Барышев пообещал, что такие диалоги с чемпионами продолжатся. Ко Дню России в Хакасию, возможно, приедет олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Доркина.

— В последние годы клуб армейцев обрёл второе дыхание, возрождаются такие виды спорта, как вертолётный и парусный спорт, строятся ледовый дворец, центр спортивной гимнастики и другие объекты, — рассказал Михаил Барышев. — В развитии ЦСКА очень заинтересован министр обороны России Сергей Шойгу. В частности, по его инициативе в регионах открываются школы клуба. Одна из них успешно работает в Хакасии. Я всегда с удовольствием приезжаю на хакасскую землю. Нельзя назвать мои командировки сюда рабочими, в республику каждый раз отправляюсь по зову сердца, а когда слышу о победах и достижениях ребят из Хакасии, испытываю гордость.

Завершилась встреча автограф-сессией. Хакасские спортсмены смогли не только сфотографироваться с олимпийцами и получить памятную открытку, но и пообщаться со знаменитостями в неформальной обстановке.

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