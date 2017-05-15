Диетолог из Абакана учит сельчан правильно питаться

Сегодня бригада врачей Центра здоровья проведет консультирование жителей села Аскиз.

На базе Аскизской межрайонной больницы врачи проведут экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови, комплексную детальную оценку функций дыхательной системы, пульсоксиметрию, анализ состава тела (соотношение жировой и мышечной ткани). Врач-диетолог на основании экспресс-обследования в индивидуальном порядке даст рекомендации по формированию здорового образа жизни, с учетом режима дня, характера питания, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ. В Абакане получить консультацию диетолога может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в Центр здоровья, расположенный по адресу: улица Хакасская, 26а. Записаться на прием можно по телефону: 8 (3902) 215-142.

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