Гриль — залог здоровой пищи

С наступлением тепла открывается сезон приготовления блюд на гриле. Данный метод кулинарной обработки пищи использовали еще наши предки, готовя пищу на открытом огне. Сегодня применение гриль-технологии делает пищу вкуснее и позволяет продлить срок ее годности. Кроме того, гриллинг идет отдельным пунктом темы «здоровая пища».

С появлением современных барбекю мало, кто способен устоять пред соблазном питаться ароматной, сочной и вкусной пищей, приготовленной на огне. Однако к выбору данного оборудования стоит подходить основательно.

Типы грилей:

Угольные. Пожалуй, это самый популярный вариант во всем мире. Принцип действия оборудования предельно прост – засыпаем уголь, поджигаем, готовим пищу на решетке. Наличие крышки позволяет сохранять жар внутри конструкции, а присутствие вентиляционных отверстий дает возможность регулировать температуру приготовления блюд.

Угольные грили-коптильни (смокеры). Это многофункциональные устройства, в которых можно не только жарить, варить или томить пищу, но еще и коптить ее несколькими методами – прямым, косвенным, комбинированным.

Газовые грили. Данное оборудование пользуется большой популярностью в ресторанах Европы и Америки. К преимуществам таких грилей относят возможность мгновенного розжига, быстрый нагрев (5-10 минут), возможность точного контроля температуры, продуманное теплораспределение. При этом с каждым годом производители внедряют все новые и новые технологии. К примеру, канадская компания Napoleon оснастила свои грили керамическими инфракрасными горелками, благодаря которым обеспечиваются высокотемпературный режим приготовления.

Дровяные грили. Принцип работы данных устройств практически не отличается от угольных грилей, с той разницей, что вместо угля используются дрова. Яркими представителями данной группы являются финские грили Лаппигриль. Кроме функциональности и удобства обращения, они привлекают внимание оригинальным дизайном. Такой гриль с куполом станет настоящим украшением приусадебного участка;

Электрические барбекю. Этот тип оборудования выбирают люди, не имеющие возможности часто выезжать на отдых за город, но при этом предпочитающие питаться здоровой и вкусной пищей, приготовленной на огне. Все, что требуется от пользователя – включить устройство в розетку и положить на разогретую решетку продукты. Остальное можно доверить оборудованию и через определенный промежуток времени просто вернуться за готовым блюдом.

Что касается мобильности, грили могут быть стационарными, переносными, складными. Относительно габаритов - есть модели, рассчитанные на то, чтобы накормить целую посадку гостей в ресторане, а также варианты на 2 стейка. Какой из них выбрать будет зависеть от поставленных задач.

По материалам сайта rancho-store.ru

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







