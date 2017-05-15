КНДР объявила об успешном испытании баллистической ракеты средней дальности

15.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

КНДР сообщила, что проведенный в воскресенье пуск баллистической ракеты средней дальности типа «земля-земля» под названием Hwasong-12 прошел успешно, ракета пролетела 787 километров.

Информацию об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Ренхап.

Напомним, на 16 мая назначено экстренное заседание Совбеза ООН в связи с очередным ракетным испытанием КНДР, состоявшимся в воскресенье. Тему северокорейского ракетного испытания на встрече в Пекине обсудили лидеры России и Китая.

В Минобороны подчеркнули, что ракетный пуск КНДР не представлял никакой опасности для России, ракета упала в 500 км от российской территории.

 

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