Мечта о жилье исполнима

11 сельчан в Хакасии получили помощь в приобретении жилья.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики вручены сертификаты на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий. Документы получили четыре жителя Ширинского района, трое — из Боградского, двое — из Усть-Абаканского и по одному — из Аскизского и Таштыпского районов.

В Хакасии программа улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, действует с 2006 года. Социальная выплата от государства предусматривает получение 70 процентов от стоимости приобретаемой квартиры или сметы на строительство дома. Ещё 30 процентов стоимости жилья вносит непосредственно соискатель выплаты.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия РХ уточнили: для того чтобы стать участником программы, необходимо постоянно проживать и работать в сельской местности, нуждаться в улучшении жилищных условий и иметь собственные или заёмные средства в размере 30 процентов от расчётной стоимости покупки или строительства. Приоритет при рассмотрении заявок отдаётся работникам АПК и социальной сферы.

В этом году соискателями стали 17 человек. Общая сумма финансирования составила почти 20 миллионов 500 тысяч рублей. Ещё шесть соискателей выплаты в настоящее время продолжают сбор необходимых документов. Сертификаты им будут вручены позже.

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