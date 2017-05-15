На улицах лишь свет Луны

Администрация Саяногорска в очередной раз обрекла горожан на «удовольствие» передвигаться по улицам с наступлением темноты при свете карманных фонариков.

Мэрия так и не погасила остаток многомиллионной задолженности за уличное освещение, хотя месяц назад письменно обещала это сделать ещё 5 мая.

Напомним, долг администрации Саяногорска за электроснабжение уличной осветительной системы в апреле был равен 9 миллионам рублей — задолженность вынудила энергетиков сначала частично, а затем полностью погасить в городе фонари. Этому предшествовали многочисленные предупреждения и переговоры с властями муниципального образования, которые отважились на определённые обещания только постфактум. Чиновники согласились выплатить 4 миллиона рублей сразу и закрыть вторую половину долга до 5 мая только тогда, когда в городе по вечерам стало чрезмерно темно и об этом заговорили в СМИ.

— Мы публично обещали Саяногорску, что даже при отсутствии оплаты до 5 мая не будем предпринимать никаких действий по ограничению потребления электроэнергии для уличного освещения до завершения майских праздников. Мы своё обещание сдержали и дали мэрии ещё неделю сверх ранее оговорённого срока. Несмотря на это, ни денег, ни конструктивных предложений от администрации не поступило, поэтому фонари в городе погаснут вновь, — подчеркнул управляющий АО «Хакасэнергосбыт» Игорь Шульгин.

С 11 мая — частично: под ограничение попадает пока только Ай-Дай, а с 18 мая фонари не будут гореть по вечерам и в Саяногорске. Каким образом администрация города надеется решить «тёмную» проблему в этот раз, неизвестно.

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