Огню не пройти

В филиале ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») — «Хакасэнерго» завершается проведение проверок противопожарного состояния территорий подстанций и охранных зон воздушных линий электропередачи. На усиленном контроле энергетиков — более 10 тысяч километров ЛЭП и свыше 2 тысяч подстанций разного класса напряжения.

Сухая погода весной создаёт угрозу повреждения электросетей огнём при распространении сельскохозяйственных палов. Обширные степные участки характерны для каждого из районов Хакасии, поэтому энергетиками РЭСов в рамках профилактических проверок состояния электросетей в общей сложности были осмотрены все энергообъекты, находящиеся в обслуживании «Хакасэнерго». По результатам обследования объекты в зонах наибольшего риска были взяты на контроль руководством филиала.

В частности, территорию более 80 подстанций очистили от сухой травы, произвели опашку периметра 59 подстанций напряжением 35 кВ. В эти дни завершается работа по опашке на отдалённых участках в Таштыпском, Ширинском и Орджоникидзевском районах. Затраты на эти предупреждающие мероприятия составили более 170 тысяч рублей.

Энергетики уверены в эффективности предпринимаемых мер. Так в 2015 году во время апрельских пожаров в Хакасии огонь, который не раз подступал к некоторым подстанциям, не смог преодолеть защитные полосы. В итоге ни один из крупных энергообъектов, находящихся вблизи очагов возгорания, не пострадал.

Специалисты отмечают, что если на подстанциях противопожарные мероприятия проводятся ежегодно и помогают предотвращать возгорания, то линии электропередачи защитить от пожаров значительно сложнее. Тем не менее персонал филиала «Хакасэнерго» справляется и с этой задачей — в пожароопасный сезон увеличивается количество плановых осмотров ЛЭП, в рамках ремонтной программы производится замена старых деревянных опор на железобетонные, устойчивые к воздействию огня.

Энергетики напоминают жителям Хакасии о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности вблизи энергообъектов: нельзя разводить огонь в охранных зонах ЛЭП, складировать мусор, корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, которые могут стать причиной пожара. Нарушение этих правил чревато самыми серьёзными последствиями — прекращением электроснабжения, а также угрозой жизни самих нарушителей. Все случаи отключения ЛЭП из-за пожаров детально расследуются, а виновники привлекаются к ответственности. Усиленный контроль за энергосистемой будет производиться на протяжении всего пожаро­опасного сезона — энергетики делают всё возможное, чтобы обеспечить качественное и бесперебойное энергоснабжение региона в это беспокойное время года.

При обнаружении лесного или степного пожара, который может привести к нарушению электроснабжения или возгоранию энергообъектов, специалисты Хакасэнерго просят незамедлительно сообщить по телефону горячей линии ПАО «МРСК Сибири» 8-800-1000-380 (звонок бесплатный) или в ближайшее подразделение электрических сетей.

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