Проще работать — лучше жить

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РХ участвует в реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хакасии.

В соответствии с распоряжением правительства России от 31.01.2017 № 147-р постановлением правительства Хакасии от 27.02.2017 №30 утверждены «дорожные карты» по целевым моделям «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества».

Филиал ФГБУ «ФКП Росре­естра» по РХ (Кадастровая палата), Управление Росреестра по Республике Хакасия (Управление) совместно с министерством имущественных отношений Хакасии проводят мероприятия по повышению качества и доступности государственных услуг Росреестра на территории республики, в том числе по обеспечению доступности подачи заявлений через офисы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), организации межведомственного взаимодействия в электронной форме между Кадастровой палатой, Управлением и органами государственной власти, местного самоуправления Республики Хакасия при ведении Единого государственного реестра недвижимости.

При реализации целевых моделей большое внимание уделяется показателю качества учётно-регистрационных действий, который напрямую связан с количеством принимаемых решений о приостановлении и отказе в осуществлении кадастрового учёта и регистрации прав. С целью проведения анализа принятых решений об отказе и приостановлении Кадастровой палатой и Управлением создана совместная рабочая группа. Для исключения ошибок при представлении документов на получение государственных услуг Росреестра в Кадастровой палате проводятся консультации граждан и юридических лиц, в том числе в рамках осуществления личного приёма руководством, для кадастровых инженеров проводятся семинары, лекции, рабочие встречи. Доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учёт, в том числе с одновременной регистрацией прав, по которым принято решение о приостановлении или отказе, на настоящий момент значительно снизилась по сравнению с началом 2017 года и составляет 18,5% и 9,5% соответственно.

Целевые модели направлены на повышение эффективности процедур предоставления земельных участков, находящихся в государственной (федеральной, региональной) или муниципальной собственности, и постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учёт. Совершенствование процедур предоставления земельных участков и государственного кадастрового учёта объектов недвижимости является составной частью задач по обеспечению устойчивости социально-экономического развития страны, решению социальных, экономических и экологических проблем, повышению качества жизни, улучшению инвестиционного климата и содействию региональному развитию.

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