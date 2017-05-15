Просветитель

Автор первых хакасских учебников, основатель уважаемой педагогической династии, человек, внёсший большой вклад в создание коллекции Хакасского краеведческого музея, — это всё он, Кирилл Семёнович Тодышев.

Передо мной ветвь генеалогического древа рода Тодышевых, в которой более 300 имён.

Родился Кирилл 11 мая 1892 года в селе Камышта. Кроме него в большой семье Семёна Ивановича Тодышева было ещё пятеро сыновей и три дочери. Они подрастали, сами становились родителями, хозяйство вели вместе, без найма рабочей силы. Семён Иванович слыл умным рачительным хозяином.

Кирилл учился в Аскизской школе, потом — в Красноярске, в учительской семинарии. С 1912 по 1923 год работал в Усть-Чуле. Его стараниями школа из одноклассной стала двухклассной. К тому же Кирилл Семёнович вёл активнейшую общественную работу. Читал лекции, организовывал досуг молодёжи. Завёл аптечку, бесплатно раздавал нуждающимся лекарства. Из Минусинска привозил саженцы фруктов. В 1915 году драматический кружок поставил на сцене Минусинского театра его пьесу «Хакасская свадьба».

Дом же Тодышева в Усть-Чуле полон племянниками, которые пожелали быть его учениками. Пройдут годы, и почти все они сами станут учителями. Так зарождалась педагогическая династия Тодышевых.

В 1916 году Кирилл женился на выпускнице гимназии Наталье Хариной. В доме у Кирилла поселилась и тёща, она стала няней родившегося внука Лёни. В 1923 году новость о том, что Кирилла Семёновича переводят директором в Райковскую школу, быстро облетела Усть-Чуль. Кирилл прощался с каждой семьёй, а в день отъезда на край села вышли все жители — любимому учителю пожелать доброго пути.

Кстати, ещё до приезда в Райков Кирилл Семёнович узнал о Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке. И семья Тодышевых отправила в Москву свои «экспонаты»: огромного борова и жеребца, который был особой гордостью Петра — старшего брата Кирилла. Кирилл сказал, что борова он отдал безвозмездно, а жеребец Чубарый после выставки будет отправлен в армию.

До 1930 года Кирилл Семёнович жил в Райкове Уйбатской волости, работал директором школы. Тодышев был включён в комиссию по созданию хакасской письменности. Уже в ноябре 1924 года на первом уездном съезде Советов он представил хакасский алфавит. В этом же году на научной конференции в Новосибирске он поднял вопрос о нехватке в хакасских школах учебников и учебных принадлежностей. За решение этой проблемы он взялся лично. К лету 1925 года Кирилл Тодышев подготовил к печати первый букварь на хакасском языке (в этом же году на уездном съезде Советов был избран членом Хакасского уисполкома). В 1926-м в Москве тиражом 3000 экземпляров вышел его букварь — как первая учебная книга хакасов, а в 1928 году — учебник для второго класса хакасской школы.

В феврале 1929 года было принято решение о создании Хакасского краеведческого музея, а уже в апреле Кирилл Семёнович на семи подводах в качестве подарка привёз восьмистенную юрту, содержащую 236 предметов быта и домашней утвари. Этот подарок стал основой этнографической коллекции музея, отражающей традиции, быт, культуру народа.

Кирилл Тодышев и в центре культурной жизни: он подготовил сценарий, из Москвы пригласил кинематографистов и стал режиссёром фильма «Хакасская свадьба», артистами же выступили жители Райкова.

1930 — 1937-й. Гребень репрессий, проводимых государством против своих граждан, жёстко прошёлся по Хакасии. По судьбам многих людей. Пётр Семёнович Тодышев раскулачен и с женой и детьми отправлен в ссылку. Другой брат арестован и расстрелян. Племянника Антона, учительствовавшего в аале Чарков, арестовали прямо в школе. Ещё один племянник, Яша, уехал из Хакасии, наверное, поступил правильно... В 1937 году арестовали и Кирилла Семёновича Тодышева. Договор с издательством о создании русско-хакасского словаря аннулировали. Кирилл Семёнович был осуждён Красноярским краевым судом. В дальнейшем в «целях грамотного использования педагогических кадров» его направили для работы в начальную школу совхоза «Решающий» Удерейского (ныне — Мотыгинского) района.

В июне 1941 года Кирилл Семёнович и Наталья Пименовна проводили на фронт сына Леонида. В 1943 году он погибнет в плену, но родители об этом не узнают... Тодышевы же работают в школе, где учатся дети ссыльных. В поселении были русские, татары, чуваши, мордва, финны. Пройдут многие и многие годы, и одна из его учениц напишет, как любили эти учителя всех детей. Как Кирилл Семёнович понимал горе и беды людей в суровые годы на чужбине. По словам ученицы, которая сама стала педагогом, Кирилл Семёнович, живя с семьей в одной из комнат здания, сумел сделать школу тёплой, чистой, уютной, и здесь навсегда закладывались в души учеников глубокие чувства нравственности, трудолюбия, патриотизма, интернационализма, этики и эстетики.

Из архивных документов Удерейского (Мотыгинского) отдела образования узнаём, что в 1940 году Тодышеву объявлена благодарность за разведение на учебно-опытном участке плодово-яблочных культур. В феврале 1943 года супругам Тодышевым как «инициативно работающим по образованию и воспитанию детей» была объявлена благодарность. По окончании 1943 — 1944 учебного года Кирилл Семёнович по состоянию здоровья и заключению ВТЭК был освобождён от работы. Супруги уехали в Красноярск.

Мирьям Семёновна Черткова, кандидат филологических наук, ученица Тодышева, вспоминает, что в «…день 9 Мая 1945 года любимый учитель вместе с детьми и всеми жителями села смеялся и плакал на площади, где играла гармонь, обнимались и плакали люди». Наведывался он в ставшую родной школу и в 1946 году (о чём свидетельствует фотография с учащимися). А зимой 1947 года в далёкий сов-хоз пришла горестная весть — не стало любимого учителя. Но память жива. В 1956 году Кирилл Тодышев был реабилитирован, инициативу по его реабилитации проявил учёный-этнограф, кандидат исторических наук Кузьма Михайлович Патачаков.

На сегодня двадцать восемь Тодышевых наработали более 650 лет педагогического стажа. В разное время все они были яркими представителями учительства. Яков Владимирович Тодышев — непосредственный ученик Кирилла Семёновича, заслуженный учитель Молдавской ССР. Учителем учителей стала Юлия Григорьевна Новикова (Тодышева) — доцент Красноярского педагогического университета. Дмитрий Александрович Тодышев, и. о. министра национальной и территориальной политики Хакасии, в 2002 году стал победителем всероссийского конкурса «Учитель года».

Память о Кирилле Семёновиче Тодышеве как о выдающемся просветителе Хакасии жива.

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