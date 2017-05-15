Сами пашут, сами сеют

Всего два погожих дня необходимы работникам крестьянско-фермерского хозяйства Михаила Минеева из села Вершино-Биджа Усть-Абаканского района, чтобы завершить весенне-полевые работы.

На пашне они трудятся третью неделю. Сеют овёс и ячмень. В целом под зерновые в этом году КФХ планирует занять 260 гектаров земли. Оставшиеся 150 гектаров посевных площадей в начале лета засеют однолетними травами и овсом на «зелёнку».

— Мы бы уже давно здесь всё сделали, да дожди мешают, — рассказал глава хозяйства Михаил Минеев. — К тому же техника постоянно ломается, что немудрено: все тракторы старше моего взрослого сына. Вот и сейчас в работе небольшая заминка — у одного из Т-4 сцепление полетело.

Починкой техники занимаются сообща — и тот, кто пашет, и тот, кто боронит. Мастерскую устраивают здесь же, под открытым небом, чтобы не тратить время на переезд. Впрочем, как и ночуют, и подкрепляются. Для этого фермер на окраине нивы поставил два небольших вагончика. Внутри стол, двухэтажные кровати, небольшая походная печка — всё необходимое для максимально комфортного проживания в полевых условиях.

Что примечательно, на стоянке повсюду идеальная чистота. Даже лестница в вагончик и та вымыта до блеска.

— Порядок во всём должен быть. Иначе работа не заладится, — скромно пояснил Михаил Юрьевич. — Мне порой кажется, что наше хозяйство и держится-то до сих пор только за счёт совестливого отношения к нему каждого работника — сына, племянника, зятя, крестника и других родственников. Мы ведь с самого начала работаем самостоятельно, без поддержки со стороны. И, судя по всему, делаем это правильно. По крайней мере, спустя шесть лет после открытия КФХ, наконец, смогли заняться расширением хозяйства: понемногу увеличиваем посевные площади за счёт залежных земель, повышаем поголовье крупного рогатого скота, третий год строим коровник.

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