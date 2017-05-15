Судьбоносный ЕГЭ

За ходом сдачи единого государственного экзамена в Хакасии будет следить тысяча общественных наблюдателей.

Об этом на заседании межведомственной комиссии по подготовке и проведению ЕГЭ заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Хакасии Галина Салата.

— Для выпускников девятых классов экзамены продлятся с 26 мая по 8 июня, а для выпускников одиннадцатых классов сдача ЕГЭ пройдёт с 29 мая по 19 июня, — сообщила Галина Салата.

Организации ЕГЭ уделяется самое пристальное внимание. В дни проведения экзамена безопасность школьников будут обеспечивать сотрудники полиции, а за состоянием здоровья экзаменуемых следить врачи. Ежегодно в связи со стрессом к медикам при проведении ЕГЭ обращаются десятки школьников.

Количество учеников, сдающих единый государственный экзамен, меняется год от года.

— В этом году ЕГЭ в республике сдают 5191 ученик девятых классов и 2150 учеников одиннадцатых классов, — озвучила статистику Галина Салата.

Исполняющая обязанности заместителя главы Хакасии Ирина Смолина, проводившая заседание межведомственной комиссии, попросила всех отнестись к организации ЕГЭ ответственно.

— Экзамен сдают наши дети, для них это серьёзный стресс. Поэтому нужно создать им максимально комфортные условия для работы. От наших слаженных действий по подготовке и проведению ЕГЭ, без всякого преувеличения, зависит их будущее, — заявила Ирина Смолина.

В общей сложности в организации ЕГЭ в Хакасии будет задействовано около 3500 человек.

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