В Абакане пьяный водитель подставил под удар девушку

Авария произошла вчера днем на проспекте Дружбы народов.

29-летний водитель автомобиля «Volkswagen Touareg», лишенный права управления транспортными средствами, не уступил дорогу и столкнулся с «Toyota Sprinter». За рулем второй иномарки находился мужчина 1984 года рождения. Автовладелец «Toyota получил ушиб мягких тканей головы. Пострадала 17-летняя девушка, у нее ушибы локтей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя, который управлял машиной с признаками опьянения. От медосвидетельствования он отказался, сообщили в ОГИБДД УМВД по Абакану.

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