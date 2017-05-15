В Абакане пьяный водитель подставил под удар девушку

15.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Авария произошла вчера днем на проспекте Дружбы народов.

29-летний водитель автомобиля «Volkswagen Touareg», лишенный права управления транспортными средствами, не уступил дорогу и столкнулся с «Toyota Sprinter». За рулем второй иномарки находился мужчина 1984 года рождения. Автовладелец «Toyota получил ушиб мягких тканей головы. Пострадала 17-летняя девушка, у нее ушибы локтей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя, который управлял машиной с признаками опьянения. От медосвидетельствования он отказался, сообщили в ОГИБДД УМВД по Абакану.

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