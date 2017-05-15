В ЦБ раскритиковали политику слабого рубля

Авторы аналитической записки департамента исследований и прогнозирования Банка России выразили мнение, что занижение реального валютного курса рубля имеет для экономики больше минусов, чем плюсов, так как слабая валюта «дотирует» отрасли с низкой производительностью труда за счет остальной экономики.

Как считают авторы исследования, «исторический опыт показывает, что попытки занижения реального валютного курса за счет операций на валютном рынке, как правило, заканчиваются неудачами», так как «реальный валютный курс все равно укрепляется, но под действием более высоких темпов роста цен», передает РИА «Новости».

Во-вторых, с точки зрения структуры экономики, эффекты от занижения валютного курса оказываются неоднородными и по-разному проявляются в отраслях экономики. Ослабление национальной валюты создает два эффекта, влияющие на факторы производства (труд и капитал).Первый эффект проявляется в том, что заработные платы в производстве торгуемых товаров становятся ниже в сопоставлении с другими странами. При этом «искусственное занижение курса создаст конкурентные преимущества, но за счет снижения благосостояния населения», указывается в документе.

Второй эффект ослабления валютного курса увеличивает цены и снижает спрос на импортные инвестиционные товары и комплектующие. При этом инвестиционный импорт может играть значимую роль во внутренних инвестициях в основной капитал.

Так, соотношение импорта и производства инвестиционных товаров (машин и оборудования) в России в 2016 году составило 1,5, то есть на 1 рубль внутреннего производства пришлось 1,5 рубля импорта.

Капиталоемкие отрасли, в случае ориентации на импорт оборудования, сильнее проигрывают от роста цен на импортные инвестиционные товары, чем трудоемкие отрасли, отмечают в департаменте ЦБ.

«Учитывая, что в последние годы многие сложные товары производятся с большим количеством импортных комплектующих на конечных частях производственных цепочек, для таких товаров слабый курс нивелирует выгоды от удешевления рабочей силы и других факторов, позволяющих встраиваться в производственные цепочки», – отмечается в аналитической записке.

Между тем, ослабление национальной валюты приводит к перемещению внутреннего спроса с импортных товаров на отечественные, растет на них и внешний спрос. В результате создаются условия, когда слабый рубль приводит к тому, что в большем выигрыше оказываются трудоемкие производства.

Как считают авторы исследования, «в политике слабой валюты больше минусов, чем плюсов», так как она «дотирует» отрасли с низкой производительностью труда за счет остальной экономики. Это, в свою очередь, консервирует структуру производства, не позволяя ресурсам перемещаться в более производительные трудоемкие или капиталоемкие отрасли.

В записке подчеркивается, что позиция авторов записки может не совпадать с официальной позицией Банка России.

В минувшую пятницу Bloomberg предсказал «вербальные интервенции» Кабмина для ослабления рубля. Между тем, официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, увеличился на 4,79 копейки, до 57,164 рубля, курс евро – снизился на 6,8 копейки, до 62,0915 рубля.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей назвал рост доходов без повышения производительности труда тревожным сигналом.

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