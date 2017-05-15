В Саяногорске возле многоэтажки загорелся отечественный автомобиль

ЧП произошло накануне вечером в одном из дворов города металлургов.

Припаркованный близ многоквартирного дома «ВАЗ» неожиданно вспыхнул. Когда огнеборцы прибыли к месту вызова, горел моторный отсек транспортного средства. Площадь пожара на момент прибытия составляла один квадратный метр. Авиовладелец находился рядом с машиной. Предпрлодительно, отечественное авто загорелрсь из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии.

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