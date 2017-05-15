В Хакасии главы КФХ ждали ответа от администрации дольше положенного срока

15.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Прокуратура Усть-Абаканского района выявила, что специалисты управления имущественных отношений нарушали сроки рассмотрения обращений граждан.

В текущем году в орган муниципальной власти  поступали заявления и обращения глав крестьянско-фермерских хозяйств. Они просили о предварительном согласовании земельных участков, предоставлении земельных участков в аренду для сельскохозяйственных нужд, предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Специалисты рассматривали заявления дольше месяца, вместо 30 дней, положенных по закону. Срок нарушен по 29 обращениям граждан и юридических лиц, сообщили в пресс-службе прокуратуры РХ.

В отношении исполняющего обязанности руководителя  управления имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района Натальи Макшиной возбуждено дело об административном правонарушении, материалы проверки направлены в мировой суд.

 

 

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