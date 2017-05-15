В Хакасии народ избрал нового главу Матурского сельсовета

15.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Матурском сельсовете, Таштыпского района прошли выборы на должность главы.

Свою кандидатуру предложили пять кандидатов, в их числе находился и бывший глава Семен Чебодаев, который был отправлен в отставку по представлению прокурора, за то, что В Хакассии народ избрал нового главу Матурского сельсовета

В Матурском сельсовете, Таштыпского района прошли выборы на должность главы. Свою кандидатуру предложили пять кандидатов, в их числе находился и бывший глава Семен Чебодаев, который был отправлен в отставку по представлению прокурора за нарушение законодательства о коррупции.
По результатам голосования лидирует Валерий Кызынгашев, который набрал 345 голосов.

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