В Хакасии определился чтец-чемпион «Страницы 17»

Ксения Кыстоякова из Аскиза одержала победу в чемпионате республики по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17». Уже на следующей неделе она отправится в Иркутск представлять республику в российском полуфинале соревнований.

В Хакасии участие в Чемпионате по чтению вслух «Страница 17» приняли участие около 300 старшеклассников. Жюри оценивало технику (грамотные ударения, правильное «чтение» знаков препинания) и артистизм (удалось ли чтецу уловить за короткий срок эмоции, чувства, которые в текст вложил автор). В финал, после дополнительного задания, вышли Владимир Алфёров из Абакана и Ксения Кыстоякова из Аскиза. За звание победителя они боролись, читая по ролям отрывок из сказки С.Я.Маршака «12 месяцев».

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