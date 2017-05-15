В Хакасии перед судом предстанет мужчина, по неосторожности убивший свою сожительницу

15.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Аскизском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя аала Лырсы, который по неосторожности убил женщину.

28 марта 2017 года мужчина изрядно напился и уснул возле кровати с непотушенной сигаретой. От тлеющего табачного изделия загорелся матрац, на котором лежала 69-летняя сожительница. Женщина была больна и не могла самостоятельно передвигаться.
Когда соседи заметили и потушили пожар, они вошли в комнату, где и обнаружили женщину, но было уже поздно. Она умерла, отравившись окисью углерода и продуктами горения. Обвиняемый же смог самостоятельно выбраться из комнаты.
Следствием была собрана доказательственная база. Теперь уго-ловное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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