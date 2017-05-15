В Хакасии в выходные горел лес

15.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Вечером 13 мая в Таштыпском районе был зарегистрирован лесной пожар общей площадью четыре гектара.

Благодаря оперативным действиям работников Таштыпского лесничества возгорание удалось локализовать спустя пару часов (23:59) и полностью ликвидировать 14 мая в 10.30. Дополнительные силы для тушения пожара не потребовались. Группировка сил и средств составила семь человек и единица техники. Всего с начала года ликвидировано 11 лесных пожаров общей площадью 119,5 га (аналогичный период 2016 года – 12, площадь − 139,5 гектара), сообщили в Управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности РХ.


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