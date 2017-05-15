В Хакасии выбирают молодежь, которая поедет на фестиваль в Сочи

15.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Участниками XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов станут более 20 000 юношей и девушек из 150 стран мира. От Хакасии поедут 25 человек.

Феерическое молодежное шоу пройдёт в Сочи октябре 2017 года. На текущий момент от Хакасии подано уже 140 заявок. Региональный подготовительный комитет, уже сегодня начинает очный отбор юных дарований и талантов на уровне Хакасии. Первые очные слушания пройдут  в 14 часов в конференц-зале Хакасского Государственного университета имени Н.Ф. Катанова. Затем еще два дня отбор будет проходить в ХГУ и Молодежном центре стратегических инициатив и проектов. Напомним, Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит один раз в четыре года, начиная с 1947 года. Его организатором является Всемирная федерация демократической молодежи.

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