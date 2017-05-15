Вместе по течению реки-певуньи

Такое не забыть: на сцене городского центра культуры «Победа» выступили с музыкальной программой два великолепных оркестра — концертный оркестр Абакана и духовой оркестр правительства Республики Тыва. Их совместный проект под загадочным названием «Хондергейм» (что в переводе с тувинского означает «река-певунья») стал ярким событием в культурной жизни Хакасии.

Духовой оркестр правительства Тувы под управлением заслуженного артиста Республики Тыва Тимура Дулуша — яркий самобытный коллектив. В творчестве этих музыкантов гармонично сочетаются традиционная национальная культура и современная духовая музыка. Палитра красок оркестра дополнена звучанием древних духовых инструментов. Так, в произведении «Шаман», написанном известным красноярским композитором Петром Казимиром, на оркестровом фоне замечательно прозвучало соло Начына Донгака на бушкууре — традиционном музыкальном инструменте, который используется в буддийских религиозных мистериях.

Стоит сказать о великолепной солистке оркестра, народной артистке Республики Тыва Софье Кара-оол. Её выступления отличаются удивительной энергетикой и эмоциональностью, а вокальные данные позволяют работать в совершенно разных жанрах — от народной и эстрадной песен до классики и джаза.

Марш «Тыва», впервые прозвучавший на абаканской сцене, — не просто визитная карточка тувинских оркестрантов. Этот марш специально написал для них выдающийся российский композитор и дирижёр, генерал-лейтенант Валерий Халилов. Валерий Михайлович сделал очень много для развития тувинской оркестровой музыки. Дирижёр Тимур Дулуш рассказал о множестве идей, проектов, которые они хотели осуществить совместно. Трагическая гибель Валерия Халилова во время катастрофы самолёта, летевшего в Сирию, не позволила этим планам сбыться. В этом году Тувинской филармонии было присвоено его имя.

Во втором отделении концерта блестяще выступил абаканский духовой оркестр под управлением заслуженного работника культуры РФ Андрея Штарка. В этом коллективе играют лучшие духовики Хакасии, оркестр неоднократно становился победителем всероссийских и международных конкурсов.

Особенно удачными стали номера молодых музыкантов, чья звезда только восходит, — Евгения Штарка (труба) и кларнетиста Евгения Графа. Евгений Штарк в недалёком прошлом — трубач оркестра Центрального военного округа министерства обороны России. Наверное, это мечта многих трубачей — играть на Красной площади в составе главного военного оркестра страны. Однако Евгений предпочёл вернуться в родную Хакасию. На нынешнем концерте он исполнил «Разговор с сурдиной» П. Лайна — интересное, порой гротескно-комичное произведение, в котором используется засурдиненная труба и свинговая манера исполнения.

Солист оркестра Евгений Граф — удивительно разносторонний музыкант. Считайте сами: саксофонист, блестяще владеющий искусством джазовой импровизации. Кларнетист, исполняющий виртуозные вещи, требующие серьёзной классической подготовки. Педагог, преподающий игру на духовых инструментах в музыкальной школе и колледже. Аранжировщик. И, наконец, дирижёр, выступающий с симфоническим оркестром филармонии. В исполнении Евгения прозвучала музыка Джона Вильямса из кинофильма «Терминал». Пожалуй, лучше всего его выступление может оценить кларнетист Александр Глухов, один из самых уважаемых музыкантов Хакасии. «Филигранная работа, — сказал Александр Иванович. — Это сложное произведение, музыка написана специально для кларнета, и во время исполнения раскрываются все качества музыканта — и владение штрихом, и звук, и фразировка. Очень хорошо, что у нас в оркестре есть такой исполнитель».

Также в этот вечер прозвучали и вокальные номера. Заслуженная артистка Хакасии Ольга Васильева выступила с эстрадной песней «Городской оркестр», написанной абаканским композитором-песенником Татьяной Масловой для оркестра Андрея Штарка. А заслуженный артист Алтая и Хакасии Артур Марлужоков подарил зрителям проникновенную «Встречу друзей» на слова Роберта Рождественского, в очередной раз очаровав своим баритоном всех женщин. Остаётся только пожелать: почаще собирайтесь, друзья!

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