Жителям Хакасии за 10 лет действия программы «Маткапитал» перечислено из ПФР более 10,5 млрд. рублей

За это время в нашей республике сертификаты на материнский (семейный) капитал получили уже 36342 семьи. За четыре месяца текущего года сертификаты получили 806 семей Хакасии.

Как отмечают в пресс-службе отделения пенсионного фонда России по Хакасии, рекордным по выдаче сертификатов стал 2009 год (тогда документ получили 5620 семей республики), в 2015 году было выдано 4542 сертификата, в остальные годы цифра примерно одинакова и колеблется между 3100 и 3900. Больше половины владельцев сертификатов Хакасии уже распорядились средствами маткапитала (в 2017 году его размер составляет 453026 рублей). Самым популярным направлением остается улучшение жилищных условий – на эти цели маткапитал потратили 26892 семьи, ПФР перечислил им почти 10 млрд. рублей. На образование своих детей (обучение в вузах, ссузах, оплату общежития, содержание в детсадах) направили средства маткапитала 3408 семей Хакасии на сумму более 70 млн. рублей. Маткапитал можно направить также на увеличение пенсии мамы или на оплату товаров и услуг для детей-инвалидов.

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