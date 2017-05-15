В Центре детского творчества Абакана юные экологи отметили День Земли.

Партнёром мероприятия традиционно стал государственный природный заповедник «Хакасский». Ребят поздравил и. о. министра природных ресурсов и экологии РХ Алексей Сиорпас. Этот праздник — итог работы за учебный год школьников Абакана по охране природы. Так, в ходе акции «Батарейка, сдавайся!» было собрано 250 килограммов использованных батареек, которые отправят на утилизацию. Подведены итоги акции «Марш парков» — дети писали сочинения на тему «Если бы я был директором заповедника…», рисовали плакаты по экологии.

Кроме того, объявлены результаты международного конкурса-марафона «Живи, Земля!», который стартовал в январе. Его партнёром стала межрегиональная молодёжная общественная организация «Дом мира» (Владимир).

— Разнообразие номинаций конкурса стало простором для творчества. Дети смогли себя проявить, например, в литературном конкурсе, в умении делать прекрасные фотографии и снимать видеофильмы. Возможность показать свои методические разработки представилась и педагогам, — рассказали методисты отдела по работе с детьми и юношеством ЦДТ.

В гала-концерте Дня Земли приняли участие победители конкурсов марафона «Живи, Земля!». Украшением концерта стали выступления хореографических ансамблей «Эксперимент» и «Ювента», студии вокально-джазового исполнительства и вокально-эстрадной студии «Акцент» Центра детского творчества. Гости праздника — заместитель директора заповедника «Хакасский» Наталья Таирова, президент Хакасского регионального экологического фонда «Живая планета» Елена Ким, председатель общественной палаты РХ Ольга Левченко и фотокорреспондент газеты «Хакасия» Александр Колбасов — вручили призёрам грамоты.

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