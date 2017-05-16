ЕР призвала россиян участвовать в программе по благоустройству дворов

Мониторинг партпроекта «Единой России» «Городская среда» показал, что муниципальные образования опубликовали программы благоустройства городской среды.

Ранее, в адрес региональных координаторов партпроекта поступала информация от жителей, что они не могли обнаружить на сайтах муниципалитетов данную информацию и соответственно принять участие в общественном обсуждении.

«К настоящему времени во всех регионах должны быть опубликованы проекты муниципальных программ благоустройства городской среды, которые должны перед утверждением широко обсуждаться с населением. По нашей информации на сегодня все муниципальные образования опубликовали программы благоустройства. С учетом результатов общественного обсуждения утверждение муниципальных программ должно состоятся не позднее 25 мая», – сообщил координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда» Александр Васильев.

«Мы призываем граждан проявить интерес к этому документу и присылать свои пожелания, так как именно в муниципальной программе заключены основные характеристики проекта, включая финансирование и виды благоустройства», – отметил Васильев, добавив, что особенно важно проследить, и это в том числе задача Партии на местах, чтобы в муниципальные программы вошли именно те виды дворовых благоустройств, которые нужны и важны жителям.+

В ходе предвыборной кампании в Государственную Думу 7 созыва одним из самых частых вопросов во время встреч кандидатов Партии с избирателями был вопрос благоустройства дворов и создания комфортной для жизни городской среды. После выборов, отвечая на наказы избирателей, «Единая Россия» добилась выделения 20 млрд рублей из федерального бюджета на благоустройство дворов и запустила партийный проект «Городская среда», чтобы дать возможность жителям самим решать, как будет благоустроен их двор, и проконтролировать качество работ.

Всего «Единая Россия» реализует 25 партийных проектов, в феврале Президиум Генсовета Партии принял решение о начале реализации 6 новых проектов: «Городская среда», «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов», «Здоровье – детям», «Школа грамотного потребителя». Теперь проекты ориентированы на исполнение указов Президента РФ, задач, которые он ставит в посланиях Федеральному Собранию, реализацию предвыборной Программы Партии.

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