Известны подробности гибели на пожаре семьи в Балыксе

Сегодня днём в селе Балыса Аскизского района в деревянном доме на двух хозяев произошёл пожар. В результате возгорания погибли мужчина и женщина, а также две девочки-близняшки четырёх лет.

Сообщение о том, что в селе Балыкса горит дом, поступило в дежурную часть в 14.37. На момент прибытия огнеборцев одна из квартир, где проживала не вполне благополучная семья, была полностью объята пламенем. Сотрудники республиканской противопожарной службы ликвидировали пожар в двухквартирном жилом доме. В результате пожара, по данным следственных органов, погибли четверо человек.

Как рассказал глава Балыксинского сельсовета Николай Кискоров, в огне погибли мать и две её дочери-близняшки, а также приятель семьи. Находившийся в квартире отец семейства сейчас доставлен в местную больницу в состоянии шока, сильных ожогов он не получил. Старший девятилетний сын на момент возгорания находился в школе. В настоящее время пожарные расчеты заканчивают проливку дома и разбирают сгоревшие конструкции. Соседняя квартира практически не пострадала. На место происшествия выехала следственная группа, пожарные дознаватели выяснят причины пожара, а сотрудники следственных органов - обстоятельства гибели людей. По предварительным данным, причиной пожара могло стать курение в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии.

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