Президентские игры стартовали в Абакане

Сегодня на стадионе "Саяны" стартовал муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры".

В течение двух дней шестиклассники и семиклассники Абакана покажут свои навыки лёгкой атлетике, настольном теннисе, шашках и стритболе. В муниципальном этапе участвуют 20 команд. Сегодня юные спортсмены преодолевали 30-метровую дистанцию в беге, прыгали в длину с разбега, участвовали в эстафете 4 по 50 метров.

Завтра им предстоит оспаривать первенство в командном зачете по настольному теннису во Дворце спорта. Соревнования по шашкам пройдут в помещении КДЮСШ Абакана. А вот в стритбол ребята сыграют на школьных стадионах.

По итогам двух соревновательных дней определиться команда-победитель, она и будет представлять Абакан на региональном этапе Президентских спортивных игр.

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