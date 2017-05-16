Работница Сонского сельсовета не вовремя получала деньги на ребёнка

Женщина устала ждать пособия по уходу за малышом и обратилась в госинспекцию труда, теперь ещё и компенсацию получит.

В государственную инспекцию труда в Хакасии поступило заявление сотрудницы администрации Сонского сельсовета (Боградский район). Женщина пожаловалась на то, что работодатель периодически задерживает выплату пособий по уходу за ребёнком. Как выяснили инспекторы во время проверки, выплата пособий до полутора лет, действительно, начислялась и выплачивалась с нарушением сроков.

Выплата ежемесячного пособия за период сентябрь-декабрь выплачена в феврале, за период январь-февраль — в апреле. Денежная же компенсация за задержку пособия на момент проверки не произведена.

Работодателю выдано предписание обеспечить выплату денежной компенсации за задержку выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

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