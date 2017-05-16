Сборная России уступила американцам

Матч с командой США стал заключительным на стадии группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой.

По ходу игры россияне вели в счёте, но при 3:3 всё изменилось. У нас дубль сделал Никита Гусев (13, 37) и отличился Антон Белов (28). Наш соперник ответил точными ударами КевинаХейза (22, 38), Дилана Ларкина (33), Андерса Ли (53). Брок Нельсон (60) забросил шайбу уже в пустые ворота. В итоге 5:3.

Таким образом, сборная России заняла второе место в группе, на первом – представители США.

В ¼ финала россияне сыграют либо с финнами, либо с чехами, это станет ясно после игры между сборными Канады и Финляндии.

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