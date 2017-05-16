Симоньян о санкциях Киева: Осталось запретить японские диктофоны и видеокамеры

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, комментируя решение Киева ввести санкции в отношении агентства, с иронией предложила украинским властям также ввести ограничительные меры против японских диктофонов и видеокамер, которыми пользуются российские СМИ.

«Киев уже вводил санкции против отдельных российских и иностранных журналистов, теперь против агентств и телеканалов. Осталось ввести санкции против японских диктофонов и видеокамер, которые активно используются российскими СМИ, - сказала она РИА «Новости».

Ранее генеральный директор информационного агентства Дмитрий Киселев заявил, что решение президента Украины Петра Порошенко ввести санкции против МИА «Россия сегодня» подтверждает, как далеко Киев ушел от свободы слова.

Во вторник Порошенко расширил санкции в отношении физических и юридических лиц России, под ограничительные меры попали российские соцсети, сервисы «Яндекса» и ряд российских СМИ.

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