Симоньян о санкциях Киева: Осталось запретить японские диктофоны и видеокамеры

16.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, комментируя решение Киева ввести санкции в отношении агентства, с иронией предложила украинским властям также ввести ограничительные меры против японских диктофонов и видеокамер, которыми пользуются российские СМИ.

«Киев уже вводил санкции против отдельных российских и иностранных журналистов, теперь против агентств и телеканалов. Осталось ввести санкции против японских диктофонов и видеокамер, которые активно используются российскими СМИ, - сказала она РИА «Новости».

 Ранее генеральный директор информационного агентства Дмитрий Киселев заявил, что решение президента Украины Петра Порошенко ввести санкции против МИА «Россия сегодня» подтверждает, как далеко Киев ушел от свободы слова.

Во вторник Порошенко расширил санкции в отношении физических и юридических лиц России, под ограничительные меры попали российские соцсети, сервисы «Яндекса» и ряд российских СМИ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
63, за 0,228