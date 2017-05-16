Следователи Хакасии ищут виновных в гибели четырёх человек на пожаре в Балыксе

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности четырём лицам". Назначены необходимые экспертизы.

Сегодня днём в Балыксе загорелся двухквартирный жилой дом. Когда огнеборцы прибыли к месту происшествия, одна из квартир была полностью охвачена пламенем. На пожарище обнаружены тела четырёх человек. Погибли 45-летний мужчина, 40-летняя женщина и её четырёхлетние дочери-близняшки. Отец семейства госпитализирован, старший сын был в школе.

Известно, что в квартире проживала неблагополучная семья. Родители пили и не следили за детьми. Отца и мать предупреждали о возможном лишении родительских прав.

На месте работала оперативная группа. После осмотра, следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности четырем лицам". Проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, устанавливаются очевидцы. Эксперты после проведения исследований установят причины смерти людей и причины возгорания в доме.

Напомним, на место чрезвычайного происшествия в хакасском селе глава республики направил оперативную комиссию. Он поручил разобраться в причинах ЧП, а также оказать пострадавшим необходимую помощь.

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