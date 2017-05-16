Спортивные туристы Хакасии и Красноярского края соревновались на горе Самохвал

В Хакасии состоялся Чемпионат и Первенство региона по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. В соревнованиях участвовали больше 100 человек.

Чемпионат и Первенство региона по спортивному туризму на пешеходных дистанциях состоялись на минувших выходных. Спортсмены из Абакана, Белого Яра, Усть-Абакана, Черногорска, Минусинска, Теси и Прихолмья съехались на Самохвал, чтобы показать, чему они научились за год и как упорно тренировались. Многие участники приехали не за победой, а за очередным спортивным разрядом.

"Многие приехали сюда впервые, значит, для них дистанция не знакомая. Некоторые здесь уже были. Дистанция состоит из этапов: есть параллельная переправа через воду, есть горные этапы: подъёмы по отвесной скале, траверсы, спуски. Спортсмены сами навешивали переправы, сами страховали друг друга", — рассказала о соревнованиях Елена Краснова, председатель Федерации спортивного туризма Хакасии.

Места распределились следующим образом:

Первенство:

Личный зачёт

1м – Санаров Антон (Абакан), Власенко Дарья (Минусинск)

2м – Логвинов Максим (Абакан), Павлова Маргарита (Прихолмье)

3м – Тригубенко Артем (Минусинск), Анашкина София (Прихолмье)

Связки м/ж

1м – Абакан/Прихолмье,

2м – Минусинск/Прихолмье,

3м – Абакан/Абакан

Чемпионат:

Личный зачет

1м – Сущенко Алексей (Абакан), Чернова Екатерина (Абакан)

2м – Шулбаев Ханза (Абакан), Прусс Евгения(Абакан)

3м – Раков Максим (Минусинск), Карпенко Алена (Абакан)

Связки м/ж

1м – Абакан/Абакан,

2м – Абакан/Абакан,

3м – Абакан/Абакан.

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