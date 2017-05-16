Украина ввела санкции против «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о расширении санкций в отношении физических и юридических лиц России, под ограничительные меры попали российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисы «Яндекса».

В расширенный санкционный список вошли 1228 физлиц и 468 юрлиц. Против юрлиц действие санкций продлено на сроки от года до трех лет, для физических лиц – на один год, три года, пять лет и бессрочно.В частности, из указа Порошенко следует, что Украина ввела санкции сроком на три года в отношении компаний «Яндекс», «Лаборатория Касперского», DrWeb, Mail.Ru Group, а также социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», наложив таким образом ограничения на их работу.

Санкции сроком на три года коснулись и ряда российских СМИ, в том числе «Россия сегодня», телеканалов «Звезда», ТВЦ и других.

Кроме того, в расширенный санкционный список попали и ряд депутатов Госдумы, говорится в сообщении на сайте президента Украины.

В декабре прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил новый расширенный список санкций против России, связанный с выборами в Государственную думу в Крыму, а также с якобы незаконным удерживанием украинцев по политическим причинам.

Тогда же глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Киев расширит санкции против России, он связывал это с «лишением украинцев свободы по политическим причинам».

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