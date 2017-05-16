В Абакане клуб авторской песни «Прямой эфир» приглашает на концерт

16.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

24 мая в 18:00 в Городском центре культуры «Победа» состоится концерт «Три аккорда» молодежной группы клуба авторской песни «Прямой эфир».

Клуб бардовской песни, недавно отметивший свое 20-летие, хорошо известен горожанам. Сегодня в клубе – молодежь в возрасте от 10 до 20 лет, которя активно осваивает гитару и бардовские песни.

На концерте «Три аккорда» прозвучат песни: Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Вадима Егорова и других классиков жанра. Не мало будет и песен более современного, молодежного профиля.

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