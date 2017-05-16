В Абаканской картинной галерее отметят «Ночь музеев»

Гостей акции «Ночь музеев» 19 мая в выставочном зале «Чылтыс» ждёт много интересного — выставки, мастер-классы, викторины и многое другое.

В 18 часов посетителей ждёт музыкальное приветствие камерного эстрадного симфонического оркестра «Город Солнца» под управлением Алексея Русанова, ярмарка изделий ручной работы и предметов декоративно-прикладного искусства от творческого объединения «Чудо дерево», множество мастер-классов, фотозоны. Все желающие смогут принять участие в реконструкции торжественной пионерской линейки. На первом этаже выставочного зала «Чылтыс» можно поучаствовать в викторине, посвященной Году экологии. На протяжении всего вечера гости смогут увидеть выставки, посвящены охране окружающей среды, истории пионерского движения в Хакасии, выставку из фондового собрания галереи (к 75-летию Владимира Ананьина). На втором этаже выставочного зала «Чылтыс» состоится торжественное открытие выставки «Отражение эпохи. К 95-летию со дня рождения Григория Хлебникова». Так же для гостей акции состоится литературный спектакль о Великой отечественной войне «И черты их растворило время» от театральной студии Орфей Абаканского дворца молодежи. А для любителей фотографии пройдет лекция представителей фотоклуба «Саяны». Завершится праздничный вечер в 24 часа трансляцией фильмов о сибирских художниках – Юрии Худоногове и Андрее Поздееве, сообщили в Абаканской картинной галерее.

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