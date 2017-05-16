В Минусинске участок дороги провалился под землю

Грунт на улице Комарова просел после обильного дождя.

Глубокие ямы на обочине тут же принялись заделывать специалисты МУП "Мингорхоз". Часть провала они засыпали песком. Руководитель коммунального ведомства Евгений Найденко пообещал местным журналистам, проблему решат в кратчайшие сроки. Уже ведется отгрузка гравия, который уложат на обочину, не выдержавшую дожди.

Недалеко от провала прошлой осенью пытались откапиталить водопровод. Однако ни ремонтные, ни восстановительные работы в установленный контрактом срок выполнены не были, отметили корреспонденты сайта "Среда 24".

Видео: Галина Соболевская

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