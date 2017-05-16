В Хакасии три фермерских хозяйства завершили сев зерновых

Это крестьянские фермерские хозяйства В. Баузера, И. Мосмана и В. Александренко в Бейском районе. По данным районного сельхозуправления посевные площади фермеров составляют 3100 га, 195 га и 80 га соответственно.

Основной культурой стала пшеница, вместе с ней посеяны и серые хлеба. В целом в республике зерновых культур посеяно на площади 28270 га, что составляет 27,3 % от плановых показателей. Из них пшеница засеяна на 20217 га, ячмень - 3345 га, овес – 4055 га, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия РХ.

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