В Хакасии в селе Балыкса на пожаре погибли четверо человек, в том числе двое детей

В селе Балыкса Аскизского района сотрудники республиканской противопожарной службы ликвидировали пожар в двухквартирном жилом доме. В результате пожара, по данным следственных органов, погибли четверо жильцов.

На момент прибытия огнеборцев одна из квартир дома была полностью объята пламенем. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. При ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили погибших. В настоящее время пожарные расчеты заканчивают проливку дома и разбирают сгоревшие конструкции. На место происшествия выехала следственная группа, пожарные дознаватели выяснят причины пожара, а сотрудники следственных органов - обстоятельства гибели людей. По предварительным данным, причиной пожара могло стать курение в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии.

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