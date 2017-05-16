Виктор Зимин поручил выяснить причины ЧП в Балыксе и оказать пострадавшим помощь

На место чрезвычайного происшествия в хакасском селе глава республики направил оперативную комиссию.

"Это уже второе ЧП в Аскизском районе за последние две недели с жуткими последствиями. Снова гибнут наши дети и это недопустимо. Требую провести проверку со стороны органов социальной защиты, чтобы дать оценку причин произошедшего. После того, как будут установлены все обстоятельства случившегося, должны сделать выводы и органы местного самоуправления, и органы социальной защиты населения", - отметил глава Хакасии Виктор Зимин.

Напомним, жутка трагедия в Балыксе произошла сегодня днём. В двухквартирном жилом доме произошёл пожар, при его ликвидации огнеборцы обнаружили тела четырёх человек. Погибли девочки-близняшки 4-х лет, их мама и приятель семьи. Отец доставлен в местную больницу в состоянии шока, сильных ожогов он не получил. Старший девятилетний сын на момент возгорания находился в школе.

Виктору Зимину доложили, что мужчина и женщина ранее неоднократно предупреждались о возможности лишения родительских прав. Семья была неблагополучной: взрослые регулярно злоупотребляли алкоголем и не следили за детьми. Также известно, что в 2017 году специалисты пожарной профилактики уже дважды посещали этот дом и проводили беседы с семьей по соблюдению правил пожарной безопасности.

Вместе с тем, глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и дал поручение исполняющему обязанности заместителя главы Ирине Смолиной, курирующей социальную сферу, обеспечить координацию действий всех структур и ведомств в изучении причин, которые привели к трагедии, и оказать пострадавшим всестороннюю помощь.

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