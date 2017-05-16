Хакеры требуют у компании Walt Disney выкуп за похищенный фильм

16.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Киберпреступники похитили у компании The Walt Disney фильм, еще не выпущенный в прокат, чтобы потребовать выкуп. По информации некоторых СМИ, речь идет о фильме «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки».

Гендиректор Walt Disney Боб Айгер рассказал, что хакеры украли у компании новый фильм, который еще не вышел на экраны. Теперь похитители требуют огромную сумму в биткоинах. В том случае, если преступники не получат деньги, они угрожают выложить фильм в открытый доступ по 20-минутным отрывкам.

Айгер не уточнил, о каком фильме идет речь, однако сказал, что компания не собирается ничего платить хакерам. К расследованию дела привлечены федеральные следователи, сообщает РБК.

Отметим, что российская премьера фильма «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки» состоится 25 мая.

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